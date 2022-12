Sabina Sperandio (71 anni), Elisabetta Silenzi (55 anni), Nicoletta Golisano (50 anni): sono questi i nomi delle tre donne uccise questa mattina nella sparatoria a Fidene. Elisabetta Silenzi era nata Roma il 24 marzo del1967: la donna viveva ad Ariccia. Sabina Sperandio, classe 1951, era anche le originaria della Capitale, dove viveva tuttora. Nicoletta Golisano era nata a Civitavecchia il 2 novrembre del 1972, ed era residente nel Consorzio Valle Verde.

Ad aprire il fuoco con una pistola è stato Claudio Campiti che è stato portato nella caserma dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. C’erano state denunce incrociate, in passato, tra lui e il consorzio Valleverde. L’uomo utilizzava anche un blog in cui raccontava i suoi conflitti con la struttura sul lago di Turano. «Noi avevamo presentato diverse denunce – hanno raccontato alcuni dei consorziati dopo la sparatoria in cui hanno perso la vita tre donne – Non voleva pagare le spese del consorzio e quest’estate avevamo organizzato un campo di pallavolo ed era arrivato a minacciare i ragazzi perché si sentiva infastidito».