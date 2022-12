Operazione in trasferta degli attivi poliziotti della sezione “antirapina” della Squadra mobile della questura di Napoli. A colpo sicuro gli investigatori si sono recati a Somma Vesuviana, dove nell’abitazione di un personaggio già noto alle forze dell’ordine sono state trovate e sequestrate 2 pistole oltre a un gran numero di munizioni. In manette è così finito Salvatore Auriemma, 54enne del luogo, difeso dall’avvocato Andrea Busiello del foro di Nola. Ora l’indagato si trova nel carcere di Poggioreale in attesa di essere interrogato dal magistrato. L’arresto è scattato ieri mattina nell’abitazione di Salvatore Auriemma, in via Pietro Gobetti a Somma Vesuviana.

La perquisizione, alla quale ha assistito il padrone di casa, ha permesso di scoprire in un ripostiglio le 2 pistole, un silenziatore e le cartucce. L’uomo, pur avendo precedenti di polizia, non è considerato legato alla criminalità organizzata dell’area vesuviana interna. Gli investigatori sono risaliti attraverso accertamenti vari e la conoscenza del territorio anche al di fuori della cintura metropolitana.