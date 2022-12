Una lieve scossa di terremoto è avvertita oggi pomeriggio sull’isola d’Ischia. Alle 15,46 la terra ha tremato per pochi secondi e gli effetti del movimento tellurico – di magnitudo 1,4, epicentro a una profondità di soli due chilometri – sono distintamente avvertiti soprattutto nel versante sud occidentale dell’isola, nelle zone di Succhivo, Ciglio e Citara. Secondo alcuni testimoni la scossa è stata accompagnata da due boati consecutivi. Non si segnalano danni.

Intanto il commissario per l’emergenza frana di Ischia, Giovanni Legnini, è stato in visita ieri sera in tutti gli alberghi che ospitano gli sfollati. Legnini ha rivolto i suoi auguri di Natale ai cittadini, circa 400, che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni dopo il disastro del 26 novembre scorso e che passeranno le festività natalizie in hotel o nelle case di parenti o amici che li hanno accolti. Legnini era accompagnato dal vice commissario prefettizio Beniamino Cacciapuoti.