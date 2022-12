«Ho solo fatto il mio dovere e sono orgoglioso di appartenere alla grande famiglia dello Stato»: dice Massimo Gravina, il 51enne assistente capo coordinatore della Polizia che insieme ai suoi colleghi ha salvato un bambino dalla frana di Casamicciola sabato scorso, e la cui foto è utilizzata dal premier Giorgia Meloni in un post di ringraziamento ai soccorritori. Un post che Gravina sottolinea di aver apprezzato.

«Sabato mattina – racconta all’Ansa – non ero in servizio ma insieme all’ispettore Gennaro Di Filippo ed ai colleghi Lenoci e Pezzella abbiamo risposto ‘presente’ all’appello del nostro dirigente Ciro Re e siamo arrivati sul luogo della tragedia. Sapevo che in quella zona c’erano diverse case e quando siamo arrivati abbiamo trovato un paesaggio lunare, fango ovunque e abitazioni distrutte».