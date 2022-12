Un nuovo investitore che travolge la vittima, la uccide e scappa. Continua a succede, e stavolta i fatti sono avvenuti in Campania. La vittima è un uomo di 49 anni di nazionalità ghanese che è finto travolto e ucciso la notte scorsa da un’auto pirata tra i comuni irpini di Avellino e Mercogliano. L’uomo, senza fissa dimora, stava attraversando via Nazionale Torrette. Adam, questo il nome di battesimo, era arrivato in Irpinia dieci anni fa. Lì si era stanziato ed aveva cominciato a sopravvivere e poi a vivere fino appunto all’altra notte quando l’auto lo ha investito mortalmente senza prestare soccorso, scappando via.

A periodi, anche per le sue condizioni di salute, era ospitato presso le strutture della Caritas di Avellino e negli ultimi tempi dormiva all’addiaccio nel centro di Avellino sul sagrato della chiesa del Rosario. Una vita di stenti spazzata via dal pirata della strada ora ricercato dalle forze dell’ordine che stanno provando a dargli un volto e un nome.