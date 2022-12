Un 73enne è morto a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto a Mondragone (Caserta) tra il suo motorino e un furgone, che si è allontanato subito dopo lo scontro facendo perdere le proprie tracce. Sul posto, in via Consortile del Savone all’altezza dell’incrocio tra la strada provinciale 259 e la strada provinciale 7, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Mondragone. Il 73enne, subito soccorso dai sanitari del 118, è trasportato all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, dove lo hanno ricoverato in prognosi riservata, ma è morto poco dopo a causa delle ferite riportate.

Le ricerche avviate dai Carabinieri hanno permesso di rintracciare l’autofurgone coinvolto nell’incidente, lungo la Ss 7 Quater “Domitiana” all’altezza della rotonda di via Agnena, a circa 8 km di distanza. A bordo viaggiavano tre persone di nazionalità bulgara, il cui conducente, dopo essere invitato a fermare il mezzo, ha tentato la fuga a piedi, venendo però subito bloccato e denunciato per omicidio stradale, fuga ed omissione di soccorso. Al conducente sono contestate anche la guida senza aver mai conseguito la patente e guida di veicolo sprovvisto di polizza assicurativa, con sequestro amministrativo del mezzo.