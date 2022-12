Le “quote rosa” dell’Inps, in sostanza, con bonus per favorire le pensioni delle mamme lavoratrici. Sul portale web dell’INPS si possono infatti richiedere i contributi figurativi proprio seguendo la procedura guidata. Sul portale dell’INPS ci si deve autenticare con SPID o con le altre modalità riconosciute e seguendo la procedura guidata la mamma o anche i suoi superstiti potranno vedersi riconosciuti i contributi figurativi. Per vedersi riconosciuti i contributi figurativi è importante allegare la certificazione della data di nascita del bambino e anche i propri dati anagrafici.

Dunque un modo per ha lavorato ed ha avuto ed ha figli per non perdere passaggi importanti per la contribuzione. I lavoratori hanno diritto ad addirittura a 22 mesi di contributi gratis per malattia oppure infortunio ma non bisogna dimenticare che il congedo di maternità verificato fuori dal rapporto di lavoro dà diritto a dei contributi gratis. Tuttavia c’è bisogno di fare domanda all’INPS. Infatti per avere questi contributi c’è bisogno di avere almeno cinque anni di contribuzione. Un passo piccolo ma importante verso una visione di largo respiro e più vicino alle donne e mamme.