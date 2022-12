Bonus INPS da 3000 euro per alcuni dei suoi iscritti. A chi è rivolto questo bonus e come ottenerlo? Un bonus da 3000 euro che l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale mette a disposizione di alcuni suoi iscritti. Un’operazione degna di essere posta in rilievo. Per le domande però c’è rimasto davvero poco tempo, poiché il termine ultimo è fissato per il 31 dicembre 2022. Andiamo intanto a scoprire a chi è rivolta questa meritoria misura dell’INPS ed in cosa consiste più precisamente.

Bonus INPS da 3000 euro, un gran bonus

Tutelare. Far sì che i suoi iscritti abbiano il necessario supporto, anche economico, laddove si presenti l’urgenza. L’INPS è presente su tutto il territorio nazionale in maniera capillare per svolgere anche questo compito così importante e delicato. Tutelare e sostenere le persone con maggiore difficoltà, coloro che vengono definiti “fragili”. Nella categoria dei “fragili” rientrano le persone con disabilità.

Quando sentiamo o leggiamo la parola “disabile” l’associamo, quasi sempre, ad una persona che è nata con una disabilità. Vi sono tante forme di disabilità, a grandi linee si possono suddividere in tre macro – categorie: Fisica, Psichica e Sensoriale. Ciascuna di queste macro – categorie ne contiene un numero infinito al suo interno. Disabile non si nasce soltanto, poiché disabile si può diventare, ad esempio, a causa di un grave incidente.

Pertanto l’umanità raccolta all’interno di questa definizione è quanto mai ampia. A questa ampia fetta di umanità si rivolge l’INPS. Le persone diversamente abili godono già di un sostegno economico assicurato con la Legge 104, che è il vero e proprio riferimento legislativo che regola “L’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone con handicap“.

Oltre al sostegno economico sono previste anche altre misure come importanti agevolazioni fiscali, come l’acquisto, ad esempio, di un scooter elettrico per agevolare l’autonomia del soggetto diversamente abile. Oltre a questo l’INPS pubblica periodicamente dei bandi per i contributi da mettere poi a disposizione di soggetti cha abbiano bisogno di cure continuative per le loro patologie. E’ qui che è presente anche il bonus da 3000 euro.

Come funziona il bonus

L’l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale assegna dei sostegni economici a persone con handicap grave o patologia grave o rara dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Per ricevere tali sostegni è indispensabile presentare dei verbali di accertamento della condizione di handicap grave accompagnati da una documentazione medico – specialistica.

L’importo del sostegno viene quantificato a seconda del modello ISEE allegato alla domanda. Il sostegno per handicap grave, con un ISEE non superiore ai 12000 euro, può raggiungere i 3000 euro. Una misura in grado certamente di poter alleviare il costo delle cure. Ribadiamo che il termine ultimo è fissato per il 31 dicembre 2022.

Un aspetto dell’INPS sconosciuto ai più, ma che è fondamentale divulgare. Una maniera concreta di essere ancora più vicino a chi, quotidianamente, ha bisogno di assistenza e di cure particolari. Una presenza fondamentale per le persone con handicap ed un supporto di vitale importanza per le famiglie che troppo spesso si trovano da sole a fronteggiare situazioni delicate e di emergenza.

