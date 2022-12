L’influenza corre più del Covid in Italia. Nel primo rapporto InfluNet dell’Istituto superiore di sanità si evidenzia «un brusco aumento nel numero di casi riferibili a sindromi simil-influenzali», specie nei bimbi under 5. Nella 43esima settimana del 2022, quella dal 24 al 30 ottobre, «i casi stimati, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 285mila, per un totale di circa 557mila a partire dall’inizio della sorveglianza», si legge nel bollettino redato con la collaborazione dei medici sentinella.

Come distinguere l’influenza dal Covid?

L’influenza e il COVID-19 sono entrambe malattie molto contagiose che si diffondono da una persona all’altra attraverso le goccioline del respiro ovvero droplets e che colpiscono le vie respiratorie. La stagionalità dell’influenza è specifica del periodo invernale mentre quella del SARS-CoV-2 variabile in base alla diffusione del virus. Come riportato dalla scheda diffusa dall’ospedale Bambino Gesù.

Con il termine influenza si fa riferimento a una malattia causata da virus influenzali/parainfluenzali che si diffondono soprattutto nel periodo invernale. Si tratta di un virus appartenente alla famiglia degli ortomixoviridae, virus a RNA, del quale riconosciamo 3 tipi contagiosi per l’uomo, A, B, C.