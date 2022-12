Identificato l’uomo che ieri ha perso la vita in un tamponamento avvenuto lungo la corsia sud dell’A1 in territorio di Frosinone, tra i caselli di Pontecorvo e Cassino. Si tratta del tenente colonnello dell’Esercito Italiano, Carlo Francesco Satriano, originario di Verona ma in servizio a Roma. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, la vettura condotta dal militare ha tamponato con violenza un tir. Satriano, che stava facendo ritorno a Benevento dove vivono i familiari, e’ morto sul colpo. La salma e’ stata trasferita presso l’obitorio del ‘Santa Scolastica’ di Cassino dove sara’ sottoposta ad una ricognizione cadaverica esterna.

Una persone e’ morta in un incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli sulla Statale 417 “Di Caltagirone”, che e’ stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. E’ accaduto in localita’ Ramacca (Catania). Presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per ripristinare la normale circolazione.