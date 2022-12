I lavori di demolizione di 9 immobili abusivi, tra chalet e villette, sono avviati oggi sul litorale di Castel Volturno, in localita’ Bagnara. All’apertura del cantiere erano presenti il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e il prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, che e’ anche commissario straordinario del governo per l’area di Castel Volturno, e il sindaco, Luigi Petrella. Si realizza cosi’ una delle linee di intervento previste dal vecchio protocollo d’intesa tra Regione, Prefettura, Comune, e ministero dell’Interno, che riguarda complessivamente 15 abbattimenti. Le opere iniziate oggi consentiranno di mettere in sicurezza e restituire alla libera fruizione ulteriori aree di spiaggia, rimuovendo definitivamente strutture pericolanti e ormai raggiunte dall’erosione della linea di costa.

“E’ un ulteriore passo – sottolinea il prefetto Castaldo – per operare il risanamento e la rigenerazione urbana dell’area e per la riaffermazione forte della legalita’ su questo territorio. Nell’ambito del coordinamento affidato al commissario straordinario, azioni multilivello proseguiranno grazie al nuovo piano di interventi che ho adottato a settembre scorso. L’impegno – ha proseguito il prefetto – e’ anche quello di portare a compimento le gia’ previste opere infrastrutturali per il contrasto alla erosione costiera e la sistemazione delle reti fognarie, tra Bagnara e destra Volturno, come pure le azioni volte a favorire l’integrazione dei cittadini extracomunitari, in fase di progettazione o di concreto finanziamento”. Una cabina di regia in Prefettura è attivata per garantire il raccordo operativo tra tutti gli enti istituzionali interessati e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi.