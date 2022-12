Mentre è in corso l’evacuazione delle zone rosse di Casamicciola, a Lacco Ameno uno smottamento mette a rischio 5 case: i vigili del fuoco sono intervenuti in via Provinciale Fango, la strada che collega la parte costiera del comune lacchese con quella collinare, dove è franato un costone che costeggia la sede stradale. Sul posto anche la polizia municipale ed operai del comune; a breve si deciderà se la zona è sicura oppure bisognerà far sgomberare i residenti nelle cinque abitazioni che si trovano sopra il costone.

Il piano di allontanamento dei cittadini di Casamicciola dalle aree rosse è avviato poco dopo le 16, quando è scattata l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Le operazioni, sottolinea il Commissariato emergenza, stanno proseguendo, nonostante le difficoltà. Con le navette i residenti nell’area rossa sono trasportati al centro di raccolta predisposto presso il Palazzetto dello Sport di Ischia. Da qui, i cittadini, sono poi condotti nelle strutture alberghiere e ricettive, dove resteranno fino alla revoca dello stato di allerta. I soggetti fragili, invece, con priorità sono accompagnati direttamente presso gli alberghi, con le ambulanze ove necessario.