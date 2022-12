Area vesuviana messa a ferro e fuoco dai rapinatori ai distributori di carburante. Stasera due colpi nel giro di pochi minuti: il primo a San Giuseppe Vesuviano, l’altro a Palma Campania. In due in sella ad una motocicletta Ducati priva di targa hanno puntato una pistola contro i dipendenti impegnati alle pompe, facendosi consegnare l’incasso. I malviventi avevano il volto coperto da passamontagna e dal casco, e secondo quanto si apprende l’accento era locale. Il primo “colpo” a San Giuseppe Vesuviano, poi dritti fino a Palma Campania per il secondo: tutto nel giro di qualche minuto.

Naturalmente sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno cercando di appurare i fatti. Presi i filmati di videosorveglianza, ma chiaramente la moto senza targa ed i volti coperti renderanno più difficile tutto. Appena ieri due rapine simili a Casalnuovo e Sant’Anastasia, in sequenza continua come quelle di stasera.