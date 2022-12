Incontri ad Arte è una rassegna culturale voluta fortemente dal sindaco di San Gennaro Vesuviano, Antonio Russo. L’idea è quella di creare una rassegna a cadenza annuale che vedrà il susseguirsi di cicli di eventi artistici e culturali monotematici anche nel corso degli anni successivi. L’intento e l’auspicio è quello di trasformare San Gennaro Vesuviano – che già ha la fortuna di ospitare sul suo territorio il liceo artistico Caravaggio, punto d’incontro per artisti e aspiranti artisti – in un piccolo centro culturale e artistico. Il curatore di Incontri ad arte è il professore, storico e critico d’arte Vincenzo De Luca. Ad affiancarlo un Gruppo di studio formato da personalità scelte ad hoc dal sindaco e la Commissione cultura del Comune di San Gennaro Vesuviano, formata dai consiglieri Raffaele Bosone, Ilenia Iovino e Maddalena La Marca.

Il protocollo

Grazie alla stipula di un Protocollo d’Intesa tra il Comune di San Gennaro e la Fondazione De Chiare De Maio è ora possibile ospitare nel territorio sangennarese opere artistiche dal valore inestimabile. Per questo primo ciclo di eventi, avente come tema “la nascita”, è stato possibile esporre nella Sala Consiliare: i dipinti San Michele Arcangelo del 1573 di Marco Pino da Siana e San’Agata di Francesco Guarini, del 1640; la scultura d’arte contemporanea dal titolo Caro-Armato dell’artista Franco Politano (l’opera simboleggia la pace, e sosterà, nel prossimo anno in diverse città italiane per lasciare nei luoghi che la ospiteranno il suo messaggio di pace e speranza); Il raccontastorie di Gianroberto Iorio. Ospiti artisti di fama internazionale del calibro di Mario Maglione e Gigi Savoia.

La rassegna proposta prevede infatti un programma di eventi di arte, letteratura, musica, cinema e teatro ed è ispirata alla frase dell’artista, cineasta e regista Jean-Luc Godard “La cultura è la regola, l’arte è l’eccezione”. La cultura è ciò di cui ognuno dovrebbe cibarsi, l’arte è invece è momento idilliaco, è confusione, mescolanza e noi abbiamo voluto mettere in campo ogni forma in cui l’arte può mostrare se stessa.

I commenti

Spiega la consigliera Maddalena La Marca: «Nel mio intervento di apertura della Rassegna, in quanto Presidente della Commissione cultura del Comune di San Gennaro, ho voluto rendere esplicito l’alto fine dell’iniziativa: avvicinare all’arte e alla cultura in generale non solo gli appassionati, ma anche i meno esperti, soprattutto i giovani. Veniamo da anni difficili, quelli pandemici, che hanno mortificato e martoriato i luoghi artistici costringendoli alla chiusura. Oggi l’arte merita un riscatto. I giovani si sono disabituati a recarsi presso musei, gallerie, luoghi storici e di esposizione. Il nostro obbiettivo è quello di coinvolgerli e appassionarli. Se non sono i giovani a recarsi nei luoghi della cultura e dell’arte, siamo noi a portare l’arte e la cultura ai giovani.