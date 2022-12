Un uomo di 53 anni è morto, la scorsa notte, in un incidente stradale avvenuto lungo la circumvallazione esterna di Napoli, nel territorio del quartiere san Pietro a Patierno. La vittima era a bordo di un motociclo, in direzione di Casoria, e, per cause in corso di accertamento, ne ha perso il controllo urtando violentemente contro il guardrail. Soccorso dal 118, è ricoverato nell’ospedale Cardarelli dove poi è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria.

Ma quello napoletano non è il solo terribile incidente nella notte. Il bilancio peggiore arriva dal Nord. Poco dopo le 5, i vigili del fuoco sono intervenuti all’altezza del sovrappasso pedonale di via della libertà a Mestre per un’auto finita contro un muro dopo la perdita di controllo del conducente. Il bilancio è di due 25enni deceduti e due feriti. I vigili del fuoco con due mezzi hanno messo in sicurezza il luogo ed estratto da una Renault Clio uno dei passeggeri rimasto incastrato, che è finito stabilizzato sul posto, ma è morto successivamente. Deceduto sul colpo anche un giovane, come accertato dal personale medico. L’autista e una ragazza sono rimasti feriti, sono presi in cura dal personale sanitario e trasferiti in ospedale. Sul posto la polizia locale e la polizia stradale per i rilievi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate con le prime luci dell’alba.