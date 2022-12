È di due morti il bilancio di un grave incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio sulla strada statale 115, nel tratto compreso tra Marsala e Mazara del Vallo, nel Trapanese. Da una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate frontalmente, una si è capovolta. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Marsala e Mazara del Vallo che, per estrarre le persone dalle due vetture, sono dovuti intervenire con cesoie e divaricatori.

Una donna è invece rimasta ferita in modo grave a causa di un incidente avvenuto questo pomeriggio a Bozzano, frazione di Massarosa (Lucca). Da quanto ricostruito la donna era alla guida di un’auto lungo la via Sarzanese quando è finita contro un albero. Soccorsa la donna è trasportata in codice rosso all’ospedale Versilia. Da quanto emerso la conducente avrebbe avuto un malore in seguito al quale avrebbe perso il controllo dell’auto.