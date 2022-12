Carambola di auto sulla Nazionale, sei le persone ferite. Una di loro è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo. A liberarla dalle lamiere dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. Il sinistro ha coinvolto tre vetture lungo la Statale 7 bis, in località Alvanella, nel territorio del comune di Monteforte Irpino. Sono intervenute alcune ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale Moscati del capoluogo irpino. I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Sulla dinamica indagano i carabinieri.

Ennesimo incidente in Irpinia che nell’ultimo periodo sta facendo registrare un grosso numero di sinistri stradali, stavolta per fortuna non ci sono vittime e nessuno a quanto si apprende rischierebbe la vita.