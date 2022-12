Ultimi giorni per ottenere del bonus mobili per intero, nella sua veste attuale. La Legge di bilancio 2023, infatti, non prevede modifiche a quanto è già deciso: salvo novità dell’ultima ora, dal primo gennaio il plafond di spesa detraibile scenderà dagli attuali 10mila a 5mila euro. Dunque una spesa ancora importante per chi deciderà in tempi brevi di rifare il look a casa e di rivedere il proprio campionario di elettrodomestici con modelli più nuovi o anche a minore consumi vista l’attuale crisi energetica. Le persone che ancora non hanno speso per intero il tetto massimo di spesa, cioè 10mila euro, hanno tempo fino al 31 dicembre per farlo: da gennaio, infatti, la quota di spesa non utilizzata sarà persa definitivamente.

Come spiega l’Agenzia delle Entrate, il bonus mobili è “una detrazione Irpef del 50%” di cui si può usufruire “per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione”. La classe energetica deve essere almeno A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori. La detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Dunque, priorità ai minori consumi e ad emissioni più basse rispetto alla media degli elettrodomestici ancora presenti nelle case.