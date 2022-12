“Io sono molto orgoglioso di un intervento molto importante, 500 milioni di euro che serviranno a dare sostegno in termini di beni primari alle famiglie più bisognose italiane, con anche un effetto leva che coinvolgerà la Grande distribuzione, la produzione, che permetterà di far crescere questa risorse a disposizione dei più deboli”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, ospite di Adnkronos Live. Dunque, famiglie al primo posto con altri fondi, soprattutto per le fasce deboli, con cui combattere il carovita di questo ultimo periodo. Ancora non sono però chiare le modalità con cui saranno utilizzati i fondi. Per questo bisognerà infatti attendere il testo completo della Manovra e tutti gli emendamenti. C’è tempo fino al 31 dicembre.

“Io credo che questo governo sia vicino ai deboli ma allo stesso tempo ha una strategia: redistribuire ricchezza è l’obiettivo, – spiega il ministro – sapendo che redistribuisci qualcosa che crei, redistribuire una ricchezza che non hai, crea debito e impoverimento del Paese. E’ una ricetta sbagliata e fallita nelle nazioni dell’est. Il lavoro si crea sostenendole le imprese, se dai lavoro crei crescita economica, quella è la ricetta e auspico che i sindacati riflettano cercando di ritrovare insieme una politica di sistema che faccia crescere la nostra economia e permetta di avere sufficienti ricchezze”.