Tamponi obbligatori per chi arriva da Pechino e quasi un passeggero su due positivo al Covid in arrivo a Malpensa. Bisognerà attendere giovedì mattina per il sequenziamento delle varianti ma intanto torna lo ‘spettro cinese’ sulla situazione epidemiologica nel Paese. Nel pomeriggio il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rompe gli indugi e dispone l’obbligo nazionale di “tamponi antigenici Covid-19 e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia”.

“La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana”, afferma il ministro che porta il dossier sul tavolo del Consiglio dei ministri e, dopo la riunione a Palazzo Chigi, chiarisce: “Tutti i positivi in arrivo dalla Cina saranno messi in quarantena”. “Non c’è nessun tipo di preoccupazione”, prosegue Schillaci, “ma se dovesse esserci qualche problema interverremo tempestivamente” e “abbiamo mandato una lettera al commissario europeo alla Salute per far presente che abbiamo preso questo provvedimento e che sarebbe molto utile avere un raccordo con iniziative simili su tutto il territorio europeo”.