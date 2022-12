Tanto divertimento per la Vigilia di Natale da Imperial Garden a Poggiomarino. Due appuntamenti dalle 14 alle 20 nel locale della movida vesuviana punto di riferimento per vuol divertirsi in maniera sana e anche gustando ottimi aperitivi. In saletta esterna JacikDee Sound Design con il Dj Set. Invece in sala intera lo show live di Kiu e Solea. L’occasione anche di gustare ottimi cocktail e tutto quanto propone il menu di Imperial Garden. L’ingresso è libero dalle 14.