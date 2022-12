Un terremoto di magnitudo Md 2.5 è avvenuto nella zona Vesuvio alle ore 19.50 di ieri. Con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8240, 14.4280 ad una profondità di 0 km. Il terremoto è localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli). L’epicentro è vicino alle città di Massa di Somma, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Boscotrecase, Ottaviano, Torre del Greco e nei paesi limitrofi. Il sisma sarebbe avvertito anche in alcuni quartieri di Napoli, nonostante la magnitudo bassa ma a causa della profondità inesistente.

Naturalmente non ci sono conseguenze per cose o persone, anzi ad avvertirlo sono in pochissimi e solo ai piani più alti. Anche questo microsisma rientra nella normale attività vulcanica del Vesuvio, così come confermato dagli esperti.