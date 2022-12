Erano i Paesi Vesuviani, in particolare Torre Annunziata e Boscoreale, al centro della droga dei vip a Sorrento. Ieri mattina il blitz che vede in totale 33 indagati tra cui un terzo arrestato per lo smercio di sostanze stupefacenti. Nel mezzo anche episodi di violenza, estorsioni e possesso di armi. Insomma, un campionario niente male e che mette le mani anche sulle aree turistiche della costiera da Vico Equense a Sorrento. Di seguito i nomi pubblicati.

In carcere: Salvatore Carpentieri, Pasquale Curcio, Maddalena Gemignani, Giuseppe Manfuso, Alfonso Di Somma, Crescenzo Palumbo, Raffaele Perillo, Luigi Rapicano, Andrea Di Somma, Anna Tessitore, Maria Valito

Ai domiciliari: Ugo Rapicano, Luigi Schettino, Domenico Pulzella, Brenda Palmieri, Vincenzo D’Auria, Luigi Di Martino, Roberto Ferraro, Luciano Polito, Baldassarre Rapicano, Salvatore Rossetti, Michela Rubicondo, Stefano Scalella, Francesco Falanga

Divieto di dimora nella provincia di Napoli: Gaetano De Angelis, Iolanda Carpentieri, Giuseppe De Rosa, Ciro Aiello, Salvatore Caraviello, Renato De Angelis, Antonio Fontanella, Vincenzo Donnarumma, Giuseppe Izzo.