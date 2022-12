E ora la speranza è che al prossimo aggiornamento dell’Authority le bollette del gas possano tornare a calare. Sì, perché l’intesa sul tetto al prezzo del gas in Europa anche ieri ha fatto continuare a scendere i prezzi del gas naturale: sulla piattaforma Ttf di Amsterdam il contratto di riferimento ha chiuso in ribasso a 91,94 euro (-5,95%) dopo aver toccato un nuovo minimo dal 23 maggio a 90,9 euro. Dall’annuncio del cap Ue, lunedì scorso, il prezzo del gas ha perso complessivamente oltre il 30%. Adesso c’è attesa per le bollette del gas e della corrente, che dai prossimi mesi potranno cominciare a scendere.

Ma il calo è dovuto anche agli stoccaggi pieni, alle temperature più miti del previsto

nel Vecchio Continente e al buon afflusso di gas liquido dagli Usa, dunque i costi potrebbero tornare a salire in futuro.