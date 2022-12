Festeggiamenti per il Mondiale. L’Italia non c’è, ma in alcune città si fa comunque festa. Succede a Poggiomarino dove si esulta per il Marocco. Caroselli in strada, infatti, e anche qualche tensione per fortuna non grave, per il primo storico accesso della nazionale maghrebina tra le prime otto squadre di calcio del pianeta. E dopo la vittoria ai rigori contro la Spagna, sono decine i cittadini marocchini residenti a Poggiomarino che si sono riversati tra le strade con tanti di bandiera e colpi di clacson un po’ in tutte le strade del paese vesuviano. Qualche problema con il traffico, un pizzico di nervosismo nella zona della piazza centrale ma alla fine tutto rientrato.

Poggiomarino ha un piccola grande comunità di cittadini marocchini. Risulta infatti la città di Napoli e provincia con il maggior numero di residenti regolarmente iscritti all’anagrafe con quasi mille presenze (995 per la precisione), seguita da San Giuseppe Vesuviano e poi soltanto terza Napoli.