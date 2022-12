“Dobbiamo puntare sul turismo per rilanciare questa zona, facendo tornare, anche se momentaneamente, per esporli i beni culturali di questa area che sono all’estero”. Lo ha detto il senatore Raffaele De Rosa che questa sera ha inaugurato l” “agorà” del M5s alla presenza del vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, e del vicepresidente della Camera dei deputati , Sergio Costa. “Sarà un punto di ascolto dei cittadini – ha proseguito- per elaborare idee e strategie per far crescere questo territorio”. “Di coraggioso nella manovra del governo Meloni non c’è proprio nulla”. Ha detto la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone (M5S) intervenendo questa sera a Boscoreale. Per Castellone, il Governo “che è quello più a destra di sempre vuole fare cassa sui deboli, con i più poveri, con i percettori del reddito di cittadinanza”. Per le pensioni, ha proseguito ancora Castellone, “questo è il primo governo che taglia tanto ai pensionati “.

Presente anche il vicepresidente della Camera dei deputati, Sergio Costa: “Noi in Italia siamo a sei milioni di poveri. In alcune aree di Napoli i poveri che vanno alla mensa delle suore il numero degli utenti è triplicato. E non sono solo stranieri ma tantissimi italiani”. A moderare l’incontro la giornalista Eugenia Saporito, collaboratrice del nostro Il Fatto Vesuviano.