Il racconto che arriva da Ravello è davvero straziante. Ci sono due morti, legati a Stefania Amatruda, 43enne del posto. Nel giro di poco più di un’ora ha perso l’anziano padre ed il compagno di 51 anni. Il papà 78enne era gravemente malato e la sua morte non è una sorpresa. Infatti la donna era rimasta tutta la notte al suo capezzale e ormai il decesso era questione di ore. Il tempo di ritornare a casa, infatti, ed è arrivata la telefonata della sorella. Così la corsa a casa dei genitori ed il compito affidato al compagno Adriano di portare le figlie a scuola. Poco dopo la chiamata di una delle ragazzine: “Mamma, Adriano è a terra e non si muove”. Ancora una corsa con il medico di turno. Massaggio cardiaco e tentativi di rianimazione tutti inutili. Adriano era morto.

Un doppio lutto per la povera Stefania che si ritrova a piangere dunque sia il papà che il compagno di vita. La notizia si diffonde velocemente, specie a Ravello, paese d’origine di Adriano Esposito, noto tassista, apprezzato per la sua professionalità e il suo buon carattere, affabile e disponibile, che lascia due figli avuti dal precedente matrimonio. Per Stefania un dramma senza eguali.