I contagi riprendono a risalire, in proporzione anche i ricoveri ordinari ed in terapia intensiva. Aumento naturalmente pure le vittime, anche se i numeri sono per fortuna molto lontani dalle cifre del 2020 e del 2021, dunque al momento non ci sono emergenze ospedaliere. Tuttavia, oltre agli anziani malati, anche qualche giovane più fragile e rischia e perde la vita a causa del Covid come concausa. Ed in tal senso è lutto all’alberghiero di Ceccano. La vittima è Alessio Incitti, deceduto a causa del Covid 19 presso l’ospedale “Spaziani” di Frosinone. Aveva 30 anni ed era un cuoco della scuola. Era affetto da distrofia muscolare ma questo non gli aveva impedito di frequentare l’istituto e poi di effettuare diversi stage. Insomma, era autonomo e per chi non sapesse del suo problema, sembrava stare bene al 100%.

Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 15 dicembre alle 11, nella chiesa di Santa Maria al Fiume. Di recente aveva avuto un malessere, poi il tampone risultato positivo. A poco a poco si è aggravato fino a finire in ospedale dove si è spento.