Scadrà il 31 dicembre 2022 il Bonus Trasporti. La nuova tornata di domande per richiedere l’incentivo era stata riaperta a ottobre. Dal primo ottobre è infatti possibile accedere al sito del Ministero delle infrastrutture e inviare istanza per il bonus acquisto per gli abbonamenti mensili ai trasporti pubblici, dopo la prima tornata che ha fatto registrare un milione di domande. In Campania, ad esempio, sono anni che agli studenti è fornito un Bonus con un forte sconto sui trasporti pubblici che per qualcuno si è tramutato anche in un “regalo”. Adesso si attende dal nuovo Governo se penserà o meno ad estendere il Bonus anche per il nuovo anno o se questa di dicembre resta l’ultima tranche.

Come ricorda leggioggi.it il voucher da 60 euro è introdotto con il primo decreto Aiuti (dl n.50 del 2022), poi rifinanziato e potenziato con il decreto Aiuti Bis e infine confermato e incrementato dal terzo provvedimento di sostegni: il decreto Aiuti Ter. Serve come sostegno economico sugli abbonamenti ai trasporti pubblici locali, regionali, interregionali e nazionali, ed è rivolto a chi ha determinati requisiti.

L’importo

Come anticipato, si tratta di un voucher introdotto e man mano riconfermato fino ad oggi, rivolto a una specifica platea di cittadini, per aiutarli nell’acquisto di abbonamenti mensili per i mezzi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e nazionale. Lo si può utilizzare su autobus, linee metropolitane e treni. Il buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l’abbonamento, sempre e comunque entro il tetto di 60 euro.