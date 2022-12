Ci sarebbe una possibile overdose dietro il macabro rinvenimento di ieri mattina in un

B&B del centro di Salerno. Il corpo esanime di una donna di 39 anni, originaria di Cava de’

Tirreni, è stato trovato in una delle camere. La donna si trovava nel capoluogo da qualche giorno, ospite di una struttura ricettiva nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo.

Saranno gli esami autoptici, già disposti dalla Procura della Repubblica, a dire una parola definitiva sulle cause del decesso. Per gli esami tossicologici i risultati potrebbero arrivare entro sessanta giorni.



Ma gli investigatori si stanno concentrando su una pista ben precisa. Ci sono elementi che

portano a ritenere possibile una overdose. Sposata e madre di due figli, la 39enne originaria di Cava De’ Tirreni, svrebbe dovuto liberare la stanza dove si trovava ospite pare da qualche giorno. Una morte che si è consumata proprio a pochi passi dal caos e dalla gente in strada che ha affollato Salerno nel lungo ponte dell’Immacolata per visitare le Luci d’Artista