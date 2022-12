Sarà dedicato alle vittime del Covid-19 il progetto della Corporazione

Si terrà mercoledì 21 dicembre il Gran Galà “Merry Christmas Show”, la serata di presentazione del Comitato “Giglio del Sarto 2023”, uno dei nove obelischi che parteciperanno all’edizione del prossimo anno dei Gigli di Nola, la celebre manifestazione riconosciuta dall’Unesco come “patrimonio orale e immateriale dell’umanità”. La serata ad invito “Merry Christmas Show Sarto 2023” si terrà presso il Ristorante “Santa Lucia” di Nola e saranno presenti i maestri di festa.

Dopo tre anni di forzata assenza ritorna la famosa festa nolana e il tema del rivestimento del “Giglio del Sarto” parte dalla lotta che l’umanità ha combattuto contro il Covid-19 e il rivestimento è proprio dedicato alla memoria delle vittime dell’epidemia. Un messaggio di solidarietà ma anche di forte desiderio di rinascita per una festa che ha sempre avuto nel connubio fede e coinvolgimento popolare la sua maggiore caratterizzazione. I progettisti del Giglio sono Pietro e Mariano Ciccone e la costruzione è stata affidata alla famosa “Antica bottega d’Arte Tudisco”. Il Giglio sarà trasportato dalla Paranza “Orgoglio nolano” di Luca Iorio.

La direzione artistica è di Agglomerato Zero e l’organizzazione di Claudio Maffi. Il Gran Galà sarà presentato da Mariano Ciccone e tra gli ospiti il cantante Gianluca Capozzi e la Divisione Musicale nolana dei fratelli Forino. Saranno presenti le telecamere di We Can Dance di Dino Piacenti che rilancerà l’evento in numerosi palinsesti televisivi. Tra gli sponsor Dino Immobiliare, Istituto di vigilanza Prestige e MotorTecno.