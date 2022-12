“È inaccettabile quanto accaduto nel cimitero di Poggioreale. Banditi hanno portato via circa 200 portafiori in ottone in rame, materiale molto richiesto nel mercato nero. Un vero e proprio scempio. La domanda che sorge spontanea è, come hanno fatto ad agire indisturbati? Si indaghi a fondo per fare chiarezza su questa vicenda e su eventuali responsabilità interne. Purtroppo non è la prima volta che accade, episodi simili sono frequenti”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

“È chiaro che occorre incrementare i controlli e i livelli di sicurezza in tutti i cimiteri, soprattutto nelle ore notturne, per evitare raid criminali che deturpano le tombe in cui riposano i nostri cari. Occorre intervenire con decisione, soprattutto ora che i prezzi di ottone e rame sono aumentati e con la domanda crescente nel mercato illegale. Serve una risposta dura per evitare di alimentare questo business illecito”.