I Carabinieri della Compagnia di Bibbiena, in particolare la Stazione Capoluogo con i colleghi dell’Aliquota Radiomobile, hanno disarticolato un sodalizio criminale composto da cittadini di origine georgiana, domiciliati a Napoli, responsabili di furti seriali di generi alimentari, alcolici e prodotti per la cura della persona, sicuramente destinati ad alimentare circuiti illegali di commercio parallelo. L’azione si è svolta all’esterno di un supermercato di Pratovecchio Stia. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e quelli della Stazione Capoluogo, impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio, hanno intercettato una Fiat Tipo berlina apparsa subito come sospetta. A bordo tre cittadini georgiani che, all’atto del controllo, sono risultati gravati da precedenti specifici.

Già nelle scorse settimane si era proceduto ad alcune denunce a piede libero di connazionali autori di furti seriali nei supermercati, certamente non generi di prima necessità. È scattata una perquisizione del veicolo e delle persone, all’esito della quale, con sorpresa, si è scoperto che i quattro avevano appena asportato 25 bottiglie di alcolici di pregio, centinaia di prodotti per la cura della persona di vario genere, più di 30 confezioni di generi alimentari di varia tipologia, certamente non di prima necessità. Il valore della merce, subito restituita, si aggira intorno ai 1200,00 Euro. Sicuramente i beni erano destinati ad alimentare piattaforme di commercio parallelo. I tre sono arrestati in flagranza di reato e saranno processati per furto aggravato.