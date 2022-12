E’ servito il fondamentale apporto dei pescatori del luogo per consentire alle forze dell’ordine di individuare e catturare 3 giovani che rubavano oggetti incustoditi dai pescherecci in porto: è successo nella tarda serata di ieri nel borgo di Marina Grande di Sorrento dove i carabinieri della locale stazione, in compagnia dei colleghi della sezione radiomobile, sono intervenuti su segnalazione al 112. A chiamare erano alcuni pescatori che raccontavano di 3 persone in barca che si aggiravano tra i pescherecci attraccati in porto, probabilmente per rubare ciò che non era custodito in coperta.

Giunti sul posto i militari dell’Arma si sono appostati tra le banchine in attesa, ma la loro attenzione è richiamata di nuovo dai pescatori che hanno evidenziato come l’imbarcazione con i giovani a bordo aveva virato sotto costa, diretta prima a Meta e poi verso Seiano. Così i carabinieri hanno deciso di presidiare tutti gli approdi, monitorati anche dalla “rete informativa” dei pescatori.