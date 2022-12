E’ di due morti e un ferito grave il bilancio dell’incidente avvenuto lungo la strada regionale Monti Lepini al confine della provincia di Frosinone con quella di Latina, in territorio di Priverno. A perdere la vita gli autisti di due mezzi, un camion ed un furgone del latte. Si tratta di un uomo di 49 anni, residente a Priverno e di uno di 63, di Sezze. L’impatto, violentissimo, ha disintegrato i mezzi e provocato il grave ferimento di un terzo uomo, passeggero del furgone. La strada regionale e’ chiusa al traffico per consentire ai mezzi di soccorso arrivati da Frosinone e Latina di lavorare. La dinamica dell’incidente e’ ora in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale.

Altro incidente stradale mortale all’altezza del km 14 sulla strada statale 196 di Villacidro, a Villasor, in provincia di Sud Sardegna. Nel sinistro è morta una persona: il traffico è regolato con l’istituzione del senso unico alternato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.