Salgono a 11 le vittime della frana di Ischia, dopo che ieri sono stati recuperati altri tre corpi. All’appello manca ancora un’altra persona dispersa, Maria Teresa Arcamone. I soccorritori sono al lavoro incessantemente, in previsione dell’arrivo già da domani sull’isola di una nuova perturbazione meteo. Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel corso di una conferenza stampa in Prefettura, al termine della riunione del Centro operativo soccorsi, al quale hanno preso parte, in videoconferenza, tutti i componenti del Centro operativo comunale di Casamicciola, ha detto che gli sfollati sono circa 300 persone, di cui 59 minori, tutti collocati o in alberghi o presso abitazioni private. Gli edifici verificati sono 1.134 edifici, mancherebbero ancora pochissime unità da controllare” e che “le operazioni comunque si completeranno entro stasera”. In caso di allerta meteo le persone che dovranno lasciare le proprie case “sono oltre mille, probabilmente 1.300”, ha detto ancora il prefetto.

Il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, parlando della prima ordinanza emanata dal Consiglio dei ministri ha evidenziato che “il provvedimento prevede tutta una serie di deroghe, in particolare la gestione dei materiali che provengono da questo evento. Ci saranno altre ordinanze che saranno proposte dal commissario straordinario, una volta che verrà definito il quadro delle esigenze”.