A Casamicciola, sull’isola di Ischia, si aggrava il bilancio delle vittime in seguito alla frana dello scorso 26 novembre. Sono 10 i corpi senza vita rinvenuti dai vigili del fuoco e dai soccorritori che, da giorni, stanno lavorando senza sosta. Questa mattina sono stati individuati e recuperati altri due cadaveri. Si tratta, con molta probabilità, di Gianluca Monti, padre dei fratellini Michele di 15 anni, Francesco di 11 anni e Maria Teresa di 6 anni e di Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella, la giovane donna recuperata per prima dalle macerie. Restano ancora disperse due donne: Valentina Castagna, madre dei fratelli Monti e Mariateresa Arcamore. Sull’isola verde si sta lottando contro il tempo anche in vista del peggioramento delle condizioni meteo previste dalla giornata di domani.

I dettagli si conosceranno nelle prossime ore, probabilmente nella conferenza stampa convocata per oggi pomeriggio nella prefettura di Napoli, ma una cosa è certa: le abbondanti precipitazioni previste per il weekend dovrebbero far scattare un imponente piano di evacuazione delle case all’interno di una ‘zona rossa’ ridefinita e ampliata dopo la tragedia di Casamicciola.