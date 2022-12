Trovato il corpo della dodicesima vittima dell’alluvione di Ischia: il cadavere lo hanno recuperato dai vigili del fuoco nella zona del parcheggio del Rarone, ai piedi di via Celario, dove è confluita gran parte della frana staccatasi dal monte Epomeo. Il corpo è in via di identificazione da parte dei carabinieri della Compagnia di Ischia, anche se è noto che l’ultimo dispersa è Maria Teresa Arcamone. La salma era in un’area parcheggio completamente ricoperta dal fango.

Intanto il commissario straordinario del Comune di Casamicciola, Simonetta Calcaterra, ha proclamato per domani il lutto cittadino nel comune dell’isola di Ischia colpito da una frana nella notte tra il 25 e il 26 novembre. Nella giornata di domani si svolgeranno i funerali di due delle dodici vittime, Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo. Le esequie saranno celebrate alle ore 11 nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie, nel comune di Lacco Ameno. Anche gli altri comuni dell’isola hanno proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, in concomitanza con i funerali, con bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici.