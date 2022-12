Dramma ieri sera nel Napoletano, dove un 40enne è morto asfissiato a causa di un incendio nella sua casa. A perdere la vita il 40enne Giosuè Giugnese, residente a Mugnano di Napoli. Le fiamme nel suo appartamento in via 4 Martiri. Secondo quanto si apprende il rogo sarebbe partito al piano terra dell’abitazione da un camino acceso. La vittima si trovava al piano superiore e il fumo non gli avrebbe dato scampo. Inutili i soccorsi dei vigili del fuoco dell’ambulanza del 118. Il 40enne era già soffocato.

Tanto il dolore sulla pagine da web da parte di amici e conoscenti. Arriva anche il cordoglio del sindaco Luigi Sarnataro, che suoi social scrive: “Questa sera la nostra città è scossa da una tragedia. Un nostro concittadino è morto in un incendio divampato nella propria abitazione nel centro storico. L’amministrazione comunale esprime la propria vicinanza ai familiari e agli amici”.