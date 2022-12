Un’esplosione al Centro Direzionale ieri pomeriggio alle 14,30 ha scatenato il panico. Una

caldaia a gas è esplosa in un appartamento al quarto piano della Torre Azzurra, uno dei fabbricati più alti della zona. Sul posto si sono recati immediatamente i vigili del fuoco e la polizia municipale. Dopo poco sono giunte anche alcune ambulanze del 118 ma per fortuna all’interno dell’appartamento non c’era nessuno al momento dell’esplosione. L’intervento dei vigili del fuoco infatti è celerissimo anche perchè le fiamme sono rimaste circoscritte al terrazzino dove si trovava la caldaia. Ciò nonostante le persone che in quel momento erano negli altri appartamenti della Torre Azzurra sono scese in strada e hanno atteso il nulla osta dei vigili del fuoco per rientrare.

Essendo una giornata della settimana del Natale, nelle case, nonostante fosse ora di pranzo, non c’erano molte persone ma il boato dell’esplosione si è avvertito a molti chilometri dal fabbricato. I vigili del fuoco hanno anche effettuato dei rilievi per capire le cause dell’esplosione.