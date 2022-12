Allarme furti nelle case alle porte del capoluogo irpino e nella Valle dell’Irno. Sette pregiudicati della provincia di Napoli, di età compresa tra i 25 e i 68 anni, sono rimasti sorpresi durante la notte nei pressi di abitazioni isolate nel territorio compreso tra i comuni di Montoro e Solofra. Li hanno bloccati i carabinieri della Compagnia di Solofra, che stanno effettuando un piano specifico di controlli straordinari. Per i sette, che si erano distribuiti in più zone, è scattato il foglio di via obbligatorio. Diversi i raid compiuti negli ultimi giorni all’interno delle case. La popolazione è in allarme.

Dunque, potrebbero ritornare le ronde che in zona si sono formate per qualche giorno già nelle passate settimane proprio per evitare altri furti che di recente sono avvenuti nel territorio portando poi anche a rafforzamenti dei controlli.