È diventato già così importante che addirittura gli hanno dedicato una bomba per la notte di San Silvestro. Kvaratskhelia ha preso il posto di Maradona nel mondo dei fuochi proibiti. Al punto che sono allertati i carabinieri per evitare il peggio. C’è la “bomba Kvara”, dunque, per domani: 500 grammi di mix esplosivo, ovviamente illegale. Di sicuro per il georgiano non è motivo di soddisfazione. Una vera e propria bomba più che un botto, dunque, che può fare crollare anche una palazzina ed a cui le forze dell’ordine danno la caccia.

Questo il nuovo botto, ovviamente illegale, che pare si stia diffondendo sul mercato parallelo dei fuochi d’artificio per Capodanno che altro non è che la riproposizione potenziata dei consueti e pericolosissimi ordigni che ogni anno sono ribattezzati seguendo la cronaca e l’attualità del momento.