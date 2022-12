La quattordicesima mensilità consiste in una somma aggiuntiva erogata con la pensione. È introdotta nel 2007 con il decreto legge 81, poi convertito in legge nello stesso anno. Spetta a coloro che ricevono trattamenti pensionistici a carico dell’Ago – Assicurazione generale obbligatoria – e delle sue forme sostitutive, a patto che abbiano un reddito non superiore a quello previsto dalla legge. È necessario inoltre aver superato i 64 anni di età.

Nel 2022 i pensionati che hanno compiuto 64 anni entro luglio hanno ricevuto la 14esima in quel mese stesso. In altri casi, invece, è distribuita in dicembre. Nello specifico, la distribuzione a dicembre vale per chi ha compiuto i 64 anni di età dopo il 1 agosto 2022 oppure dopo il primo luglio se sono lavoratori pubblici. Come si legge sul sito Inps, la quattordicesima spetta ai pensionati di almeno 64 anni che hanno un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 2016 e fino a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017.