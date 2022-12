Sapevi che puoi avere un sostanzioso bonus figli da 600 euro al mese? Ecco come chiedere subito l’importo più ricco. Presto le famiglie italiane potranno ricevere un sostanzioso aiuto economico a seguito del caro vita che sta letteralmente impoverendo moltissimi nuclei familiari del Paese. in condizioni di crisi economiche come quella che stiamo vivendo in questo periodo, infatti, lo Stato decide di elargire e iuto e sostegni per coloro che hanno più bisogno.

Molti cittadini con figli a carico, inoltre, possono usufruire di misure economiche che garantiscono un vero e proprio sostegno contro il caro vita. Stiamo parlando del famoso bonus figli da 600 euro al mese stanziato dall’Inps per quelle famiglie che hanno maggiori necessità di ricevere aiuti economici, sostegni e altre misure ad oc per affrontare momenti di crisi come questo. In questo articolo vogliamo mostrarti come chiedere subito l’importo più ricco.

Ecco come chiedere subito l’importo del bonus figli da 600 euro al mese

È in arrivo il bonus figli da 600 euro al mese per quelle famiglie con figli a carico e che soddisfano determinati requisiti. Si tratta di un bonus particolare che è erogato in riferimento a nuove nascite, ma anche affidi e adozioni che sono concluse entro il 2022. Il bonus consiste in un contributo mensile fisso che potrà essere erogato fino a quando il figlio compirà 5 anni e, nello specifico, comporta un assegno mensile di 600 euro, appunto per 5 anni.

Dunque, questa misura rappresenta una soluzione particolarmente utile per quelle famiglie che, nonostante gli aumenti dei prezzi di carburante, energia e beni di prima necessità, devono affrontare ulteriori costi, come quelli relativi ai figli e a tutto ciò che comporta avere dei bambini a carico (scuola, materiale, beni di prima necessità, alimenti, ecc.). A stanziare il bonus non è lo Stato, ma i Comuni ed è dunque prerogativa di questi enti organizzare quelli che sono le modalità di erogazione del sostegno. Esistono numerosi Comuni, infatti, che hanno deciso di erogare l’assegno per i nuclei familiari più in difficoltà.

Ad esempio, il Comune di Burcei ha voluto stanziare un’indennità economica mensile per la durata di tutti i 12 mesi del 2023. Questo sostegno viene chiamato “Assegno natalità” ed è pensato per quelle famiglie che, nell’arco del 2022, hanno avuto una nuova nascita, un affido o un’adozione. Il contributo economico verrà erogato fino al raggiungimento del quinto anno di età del figlio.

I requisiti

Dunque, oltre all’Assegno unico previsto per i figli, è possibile ottenere un’ulteriore prestazione economica, appunto l’Assegno di natalità. Questa indennità permette ai nuclei familiari che soddisfano i requisiti necessari di avere un ulteriore bonus da aggiungere al già esistente assegno. Ma vediamo cosa serve per ottenerlo.

Per averlo è necessario essere cittadini italiani, residenti in uno dei Comuni della Sardegna, con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, avere uno o più figli a carico, avere la residenza o averla trasferita in uno dei Comuni a bassa densità di popolazione da almeno 5 anni.

fonte ilovetrading.it