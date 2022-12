Due auto in fiamme nel giro di un giorno a pochi chilometri di distanza. Accade e Solfora: ma nel secondo caso si tratta di un evento accidentale, che ha comunque messo in allarme le persone. Nella serata di ieri, una Smart si è improvvisamente incendiata mentre percorreva via Giuseppe Maffei, nei pressi di un bar. Alcuni avventori del locale hanno effettuato un primo intervento. Il rogo lo hanno spento vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, che hanno anche messo in sicurezza l’area. Per l’uomo alla guida nessuna conseguenza tranne un comprensibile spavento. Un fenomeno, quello degli incendi dei veicoli anche accidentale, che è in crescita e che mette naturalmente in apprensione.

Appena il giorno prima ancora fiamme ai danni di un mezzo da lavoro. I carabinieri stanno infatti compiendo accertamenti su un incendio divampato nella notte sempre a Solofra, in provincia di Avellino. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno completamente distrutto un furgoncino parcheggiato in via Balsamo. Da chiarire motivi e matrice.