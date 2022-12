Gli investigatori sono risaliti all’identificazione dell’uomo ritenuto responsabile, allo stato delle indagini, del danneggiamento dell’autovettura di un dirigente del Comune di Solofra, avvenuto lo scorso 28 settembre. L’autovettura era parcheggiata nei pressi della Casa comunale della città conciaria quando un soggetto, verosimilmente utilizzando un

punteruolo, ha danneggiato la carrozzeria. Grazie all’attività immediatamente avviata, condotta incrociando dati informativi con quelli emergenti dai controlli del territorio e delle

immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area, sono raccolti gravi indizi

di colpevolezza a carico di un 40enne del posto.

L’uomo avrebbe messo in atto l’azione criminosa quale atto ritorsivo nei confronti del pubblico ufficiale, ritenuto responsabile di aver emesso nei suoi confronti un provvedimento amministrativo di diffida rispetto a una costruzione risultata irregolare. Il risultato si inserisce nel quadro i specifiche iniziative investigative della Procura di Avellino per contrastare gli atti intimidatori che negli ultimi mesi hanno destato preoccupazione

in Irpinia. Insomma, un caso di vendetta fai da te.