Ambiente e smaltimento illecito di rifiuti i due temi al centro del servizio svolto dai Carabinieri della compagnia di Giugliano, insieme a quelli della stazione Forestale di Pozzuoli. Gran parte dei controlli sono stati pianificati nelle aree vincolate di Lago Patria, Foce Volturno, e Costa di Licola. E proprio nella frazione di Lago Patria, in una porzione del sito di interesse comunitario, i militari hanno scovato una discarica abusiva, realizzata in uno spazio adiacente all’abitazione di un 57enne. L’uomo, oltre a essere il “gestore” di una pila di rifiuti di vario genere, portava avanti un’officina meccanica. Anche questa abusiva e sequestrata.

Lungo Via San Francesco a Patria denunciato il titolare di una concessionaria alle cui spalle era in piena attività il lavaggio dei veicoli in vendita. Tutto senza autorizzazioni e con lo scarico delle acque reflue direttamente nelle fogne pubbliche.