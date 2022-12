Giovedì Daria è rimasta colpita da una forte crisi respiratoria ma, a causa del forte traffico, i genitori non riuscivano a raggiungere il pronto soccorso. Gli agenti del Commissariato di #Sorrento, appena sentita la nota radio di una famiglia in difficoltà, l’hanno raggiunta e scortata in ospedale dove la giovane è affidata al personale sanitario che, allertato dalla Centrale Operativa, era pronto per le manovre di rianimazione.

Ieri Daria è andata a salutare Attilio e Francesco lasciando loro questo messaggio:

“In occasione dell’evento che stava cambiando negativamente e per sempre la mia vita voglio ringraziare gli angeli in divisa del Commissariato di Sorrento che, con il loro velocissimo intervento, hanno salvato la mia vita rendendo per me questo #Natale ancora più speciale”.