Dal rialzo delle pensioni minime degli over 75 a 600 euro, all’aumento del tetto sulle decontribuzioni da 6mila a 8mila. Sono alcune delle misure contenute nel pacchetto di modifiche del governo alla manovra 2023 annunciate dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. E c’è anche un ulteriore miglioramento del cuneo fiscale che aumenterà il netto in stipendi e pensioni più basse, un piccolo intervento tuttavia. Sale “da 20 a 25mila” il tetto del reddito per il taglio del cuneo contributivo di un ulteriore punto percentuale. Tradotto in busta arriverà qualcosina in più.

Tra gli altri emendamenti quello per prorogare “al 31 dicembre” la presentazione della Cilas per il superbonus e “la maggiorazione dell’assegno unico per le famiglie con quattro figli o più”, ha aggiunto il ministro. Nel pacchetto anche l’aumento “dell’indennità parentale per in via alternativa” e il rialzo della percentuale di rivalutazione delle pensioni “tra 4 a 5 volte la minima e ridotta quella degli assegni a salire”. Tra le altre modifiche l’Iva al 10% per il pellet e “la riduzione dell’aliquota per l’Iva del teleriscaldamento al 5% per il primo trimestre del 2023”.