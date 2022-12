Ancora droga nei Paesi Vesuviani, stavolta è finito nei guai un corriere che trasportava sostanze stupefacenti. L’uomo quando ha visto i poliziotti ha subito accelerato, per sfuggire ai controlli, ma lo hanno inseguito e bloccato: trasportava un chilogrammo di cocaina il 46enne napoletano arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato a San Giuseppe Vesuviano. L’uomo lo hanno individuato dagli agenti del locale commissariato durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: A.P., risultato con precedenti di polizia, è finito arrestato per traffico di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale.

Da chiarire ancora a chi stesse trasportando la sostanza stupefacente, un panetto da un chilo che avrebbe sicuramente fatto le fortuna di qualche pusher o addirittura di un’organizzazione del posto intenta poi a distribuire la sostanza presso la propria rete di piccoli spacciatori.